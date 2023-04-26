Москва, 26 апреля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва обсудили вопросы медицинской реабилитации ветеранов СВО, лекарственного обеспечения и психолого-психотерапевтической помощи. Об этом Цивилёва написала в своём Telegram-канале.

Roszdravnadzor.ru Михаил Мурашко

Она отметила, что работа фонда с Министерством здравоохранения является важным элементом межведомственного взаимодействия, которое фонд выстраивает для адресной помощи ветеранам и семьям погибших бойцов.

В этом участвуют не только министерства и ведомства, но и ведущие медицинские и научные центры, где работают специалисты высочайшего класса, уточнила Цивилёва.

«Собирая на площадке фонда профессионалов и неравнодушных людей, мы сможем решить главную задачу — окружить заботой каждого ветерана и помочь им вернуться к привычной жизни», — написала глава фонда.

Также она напомнила, как фонд «Защитники Отечества», созданный указом президента России Владимира Путина, помогает ветеранам СВО. Цивилёва рассказала о Евгении Грищенко из Луганска, которому в 2014 году, как и большинству земляков, пришлось отправиться в зону боевых действий.

Летом 2022 года грузовой автомобиль, в котором ехал Грищенко с товарищами, подорвался на мине. Мужчина получил тяжёлую травму и был демобилизован. Чтобы вернуться к привычной жизни, ему была необходима операция, с этой просьбой он обратился к Цивилёвой на встрече с ветеранами СВО на площадке Народного фронта.

«Команда фонда «Защитники Отечества» нашла решение — скоро Евгений поедет на обследование, чтобы подготовиться к операции», — подытожила глава фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд «Защитники Отечества» для поддержки ветеранов специальной военной операции и участников боевых действиях в Донбассе с 2014 года был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Указ о его создании 3 апреля подписал глава государства, назначив председателем фонда Анну Цивилёву, с марта 2019 года являющуюся членом совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Главой наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.