Донецк, 26 апреля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 26 апреля во время брифинга официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Также он известил о сбитом самолёте Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Велетенское и перехвате 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (26.04.2023 г.)

На донецком направлениии российские штурмовики продолжали уничтожение подразделений ВСУ в западной части города Артёмовска. На северном и южном флангах попытки контратак сил противника отражали подразделения Воздушно-десантных войск и «Южной». Поражение получили подразделения 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ, пояснили в оборонном ведомстве. Суточные потери на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников.

На купянском направлении украинская армия потеряла более 40 военнослужащих, Более того, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Ещё две украинские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены на краснолиманском направлении. Таким образом ВСУ потеряли там до 65 военнослужащих за сутки.

На южнодонецком и запорожском направлениях действия ещё двух украинских диверсионно-разведывательных групп пресекли в районе населенных пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих. Ещё 30 представителей ВСУ потеряли на херсонском направлении. Поражение получила также украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается 427-й день. Если накануне Минобороны известило, что на донецком направлении было уничтожено до 360 украинских военных и наёмников, то сегодня стало известно о потере ВСУ ещё до 300 человек. На севером и южном флангах в районе Артёмовска российскими подразделениями пресечены попытки контратак ВСУ.