Путин поручил помочь военным и переехавшим в Ростовскую область из-за спецоперации

Москва, , 15:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин 26 апреля в ходе рабочей встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым попросил его оказать помощь и наладить жизнь военных и переселенцев из ДНР, ЛНР и других регионов.

Владимир Путин Kremlin.ru

Встреча прошла в режиме видеосвязи. Президент отметил, что на Ростовскую область в период СВО легла дополнительная нагрузка, поблагодарил губернатора и призвал его не снижать усилий.

«Сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь: и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей. Я знаю, что Вы это делаете, занимаетесь лично, и прошу Вас дальше не снижать внимания к этим чрезвычайно важным вопросам, людям, которые переехали на территорию Ростовской области из наших близлежащих регионов», — сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что некоторые из временных переселенцев, возможно, захотят остаться, что пойдёт Ростовской области на пользу с учётом демографической ситуации в регионе.

В феврале 2023 года врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что для восстановления потенциала новых регионов России планируется создать экономический союз Ростовской области и Донбасса. Власти Ростовской области оказывают ДНР и ЛНР значительную поддержку, уже подписаны предварительные соглашения о развитии сотрудничества в будущем, отметил он.