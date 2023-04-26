В здании российского ЦНК на Кипре произошёл пожар из-за брошенных в него коктейлей Молотова

Никосия, , 15:24 — REGNUM В кипрской столице Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) из-за брошенных в него коктейлей Молотова, сообщил 26 апреля руководитель центра Алина Радченко.

Кипр Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Около 13:30 мы услышали два хлопка. Ни с чем их не связали, потом оказалось, что это загорелось наше здание. Пожар был сильный. По словам очевидцев, скорее всего, что-то было брошено в само здание РЦНК», — сказала Радченко, слова которой передаёт РИА Новости.

По словам руководителя РЦНК, люди эвакуированы, здание оцепила полиция. О том, что в здание были брошены коктейли Молотова, рассказали очевидцы происшествия. Ущерб нанесён большой: сгорела вся стена, крыша, материалы.

«Много всего, ущерб предстоит ещё только оценить. Выбрана такая точка, где все офисные помещения», — добавила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жительница города Усинска Республики Коми арестована за попытку поджечь военкомат с помощью коктейлей Молотова.

Также 1 апреля в Первоуральске Свердловской области задержали 73-летнюю местную жительницу, которую подозревают в двукратной попытке поджога военкомата. Судя по записям с камер видеонаблюдения, она пыталась поджечь жидкость с помощью зажигалки, но у неё не получилось правильно ей воспользоваться. Через четыре часа она вернулась, но её остановили правоохранители и задержали.