Киев, 26 апреля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил о назначении украинского посла в Китае. Об этом 26 апреля он написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он заявил, что провёл телефонный разговор с Си Цзиньпином.

«Верю, что разговор, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», — написал он.

Предыдущий посол Украины в КНР Сергей Камышев умер в феврале 2021 года. Нового посла в течение этого времени не утверждали.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор. Китайские государственные СМИ, в свою очередь, сообщили, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и кризис на Украине. Власти Китая намерены направить своего представителя для организации политических консультаций по данному вопросу.