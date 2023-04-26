Стокгольм, , 14:59 — REGNUM Запущенная в Швеции исследовательская ракета дала сбой и случайно упала у границы Норвегии с высоты 250 км, сообщили в Шведской космической корпорации.

Отмечается, что Ракета прошла по траектории немного длиннее и западнее, чем было запланировано, и после завершения полета упала на 15 км вглубь Норвегии.

Ракета (сс) geralt

Ракета и ее полезный груз упали на высоте около 1 тыс. м в горном массиве примерно в 40 км к северо-западу от запланированного места посадки, сообщили в корпорации.

В настоящее время проводится расследование для выявления технических подробностей, лежащих в основе нештатной траектории полёта ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военное ведомство Индии уволило со службы троих офицеров, причастных к случайному пуску ракеты BrahMos в сторону Пакистана.

Весной 2022 года ВВС Пакистана обнаружили в воздушном пространстве Индии «высокоскоростной летающий объект», который затем упал на территории Пакистана в районе города Миан-Чанну, повредив «некоторую гражданскую собственность».