Эксперт Колташов назвал указ Путина об ответе на изъятие активов РФ предупредительным

Москва, , 17:55 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом был издан, так как международная обстановка диктует России необходимость отвечать на действия, направленные против её экономики, торговли и устойчивости российского государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы очень долго откладывали такие меры в расчёте на то, что будет достигнуто какое-то компромиссное решение, — констатировал он. — Указ носит не всеобщий, а предупредительный характер. Он не предполагает срочные широкомасштабные действия, направленные на то, чтобы тотально брать иностранное имущество под контроль. Речь идёт о нескольких иностранных компаниях. В целом пока я бы не ожидал широкого применения указа, потому что Запад будет трактовать подобные шаги как неспровоцированную экономическую агрессию России. Кроме того, мы действуем осторожно, так как не хотим лишиться любой возможности привлечения иностранных капиталов в российскую экономику».

При этом экономист объяснил, что западная пресса, скорее всего, отреагирует на указ Путина со свойственными ей недомолвками.

«Как всегда, они не увидят в своём глазу бревна, не поймут, что сами спровоцировали это решение. Вместо этого будет объявлено, что Россия — это «антидемократическое государство», которое покушается на «священную и неприкосновенную» собственность иностранных инвесторов, — предположил Колташов. — Западная пресса не будет писать, что Россия принимает ответные меры, но призовёт к тому, что надо сильнее атаковать имущество российских бизнесменов, расположенное на Западе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России вышел указ главы государства об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом, который предполагает, что в случае изъятия или ограничения прав на российское имущество в США и других странах вводится внешнее управление на активы недружественных государств в РФ.

Кроме того, указ уточняет, что временное управление активами недружественных стран в РФ может быть прекращено по решению главы государства. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, были названы доли зарубежных акционеров в компаниях «Юнипро» и «Фортум».

Комментируя это решение президента, его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что это ответная мера на агрессивную политику недружественных государств и зеркально отражает их действия. Также он отметил, что в ряде стран имеет место переход к фактической конфискации имущества.