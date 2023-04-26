Москва, 26 апреля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. ВСУ потеряли на донецком направлении за сутки до 300 военных и наёмников, сообщил 26 апреля представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«За сутки потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников», — сказал он.

Кроме того, были поражены две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна гаубица L118 производства Великобритании.

«В районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — добавил представитель Минобороны России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 24 апреля сообщил, что безвозвратные потери ВСУ в зоне проведения военной спецоперации за минувшие семь дней превысили 4 тысячи человек.

Власти Украины официально признают гибель лишь 10% от этого числа военнослужащих. Министр обороны Украины Алексей Резников при этом заявлял, что число погибших военнослужащих ВСУ меньше, чем число жертв землетрясения в Турции.

Западные и российские эксперты отмечали, что Украина занижает потери по крайней мере в два раза. Так, Reuters со ссылкой на попавшие в социальные сети материалы Пентагона сообщало, что к началу 2023 года общие потери ВСУ в боевых действиях убитыми и ранеными составляют от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек.