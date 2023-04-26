Москва, 26 апреля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. За последние сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России в ходе спецоперации сбили самолёт Су-25 ВСУ, 12 БПЛА и 16 снарядов HIMARS. Об этом 26 апреля заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Fedor Leukhin Су-25

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Велетенское Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за сутки на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, в Херсонской и Запорожской областях сбито 12 украинских беспилотных летательных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России поразили в Херсонской области два командно-наблюдательных пункта сил специальных операций ВСУ. Кроме того, ВС России за сутки на херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожили до 30 украинских военных, два автомобиля, а также одну американскую артиллерийскую систему М777.