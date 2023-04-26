ВС России поразили в районе острова Великий два командных пункта ВСУ

Москва, , 14:41 — REGNUM Вооружённые силы России поразили в Херсонской области два командно-наблюдательных пункта сил специальных операций ВСУ, заявил 26 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ», — заявил Конашенков.

Кроме того, ВС России за сутки на херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожили до 30 украинских военных, два автомобиля, а также одну американскую артиллерийскую систему М777.

Ранее Конашенков заявил, что в городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР пресечены попытки ВСУ контратаковать на северном и южном флангах.