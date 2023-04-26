Минобороны: ВС России пресекли попытки контратак ВСУ в Артёмовске

Москва, , 14:39 — REGNUM Попытки контратак ВСУ в районе Артёмовска на севером и южном флангах пресечены российскими подразделениями. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 26 апреля на брифинге.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что в минувшие сутки на донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожать украинские подразделения и воюющих на стороне Киева наёмников в западной части Артёмовска (до 1924 года — Бахмут).

«Подразделения Воздушно-десантных войск и «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что российские войска нанесли поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районе населённых пунктов Артёмовское, Богдановка и Красное в ДНР. Противник за сутки потерял на этом направлении до 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Конашенков проинформировал об активных действиях российских штурмовиков по уничтожению противника в западной части Артёмовска. Командующий сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко признал, что ситуация в Артёмовске сложная для украинских войск. Украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что из-за допущенных ошибок ВСУ несут большие потери в этом городе.