Сезон 2023/24 Российской премьер-лиги начнётся 23 июля

Москва, , 14:32 — REGNUM Следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 23 июля. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба лиги.

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что общее собрание РПЛ на заседании 26 апреля определилось со структурой календаря на сезон 2023/24.

«Согласно структуре, за которую проголосовали клубы, сезон стартует 23 июля», — говорится в сообщении.

Напомним, нынешний сезон РПЛ проходит с 15 июля 2022 по 3 июня 2023 года. Лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит», который опережает идущий вторым «Ростов» на девять очков.

22 апреля «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 3:1. Победу зенитовцам принёс дубль Малкома и гол Андрея Мостового.