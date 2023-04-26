Москва, 26 апреля 2023, 14:20 — REGNUM В семи населённых пунктах Свердловской области, Забайкальского края и Башкирии в результате пожаров повреждены 206 строений, включая 147 жилых домов. Об этом 26 апреля сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Глава МЧС России Александр Куренков
Глава МЧС России Александр Куренков
МЧС России

«К сожалению, в результате перехода огня в семи населённых пунктах регионов повреждены 206 строений, включая 147 жилых домов», — сказал Куренков.

По его словам, один человек погиб, судьба ещё одного остаётся неизвестной.

Он добавил, что подразделения пожарной охраны смогли защитить от огня более 1,5 тыс. жилых домов. Всего к тушению были привлечены более 505 человек и 138 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолёт Ми-8.

Как отметил глава МЧС, наиболее сложная обстановка сложилась в Свердловской области, где из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространился на жилые дома в населённых пунктах Сосьва, Таёжный, Висим, Неустроева и Карпинск.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный пожар практически уничтожил посёлок Сосьва в Свердловской области. По словам местных жителей, уничтожено более 150 домов.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах крупных пожаров в Свердловской области. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву оказать помощь пострадавшим от пожаров.