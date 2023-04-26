СК расследует расстрел французскими наёмниками российских военнопленных на Украине

Киев, , 14:21 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления французских наёмников в отношении российских военнопленных. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По имеющейся информации, французские наёмники участвовали в боевых действиях на стороне Украины в рядах 92-й бригады Вооружённых сил Украины и запрещённого в России националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что один из наёмников опубликовал фото казни трёх российских пленных, которых расстреляли в упор. Следователи установят все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению данного преступления.

Как передавало ИА REGNUM, российские военнопленные, содержащиеся в лагере под Львовом, работают за один евро в день. При этом они едят так, как будто не ели несколько дней. Такую картину увидели журналисты испанского издания Mundo, посетившие главный лагерь для военнопленных на западе Украины. По словам корреспондентов, пленных делят условно на две группы — «этнические русские» — выходцы из Москвы и Санкт-Петербурга и так называемый расходный материал — жители Донбасса.

В марте 2023 года глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе выступления на 52-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что более половины российских военнослужащих, попавших в плен к ВСУ, подвергаются пыткам и жестокому обращению.