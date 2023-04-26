Москва, , 14:14 — REGNUM Посол Норвегии Роберт Квиле вызван в российский МИД, ему выражен решительный протест из-за решения Осло о высылке 15 дипломатов посольства РФ, сообщила 26 апреля пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, назвав этот шаг враждебным.

Роберт Квиле Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

«Высылка дипломатов — враждебный шаг, который усугубил ситуацию в двусторонних отношениях», — заявили в МИД РФ.

Квиле была вручена нота об объявлении в качестве ответной меры persona non grata десяти представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны.

«Послу Норвегии также было заявлено, что последуют другие меры в связи с недружественными действиями Осло, включая введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан», — сказано в сообщении российского МИД.

Накануне в Министерстве иностранных дел РФ обещали также ответить на высылку пятерых дипломатов из Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, Норвегия 13 апреля заявила о высылке 15 сотрудников посольства России в Осло. Причиной высылки дипломатов названа разведдеятельность, которая якобы проводилась сотрудниками дипмиссии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что в последнее время норвежские СМИ проводят фейковую компанию по «якобы разоблачениям российской шпионской деятельности».

Представитель МИД РФ отметила, что «медийные вбросы» являются заранее спланированной акцией, цель которой — обострить отношения с Москвой.