Российский МИД объявил персонами нон грата 10 норвежских дипломатов
Москва, 26 апреля 2023, 14:14 — REGNUM Посол Норвегии Роберт Квиле вызван в российский МИД, ему выражен решительный протест из-за решения Осло о высылке 15 дипломатов посольства РФ, сообщила 26 апреля пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, назвав этот шаг враждебным.
«Высылка дипломатов — враждебный шаг, который усугубил ситуацию в двусторонних отношениях», — заявили в МИД РФ.
Квиле была вручена нота об объявлении в качестве ответной меры persona non grata десяти представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны.
«Послу Норвегии также было заявлено, что последуют другие меры в связи с недружественными действиями Осло, включая введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан», — сказано в сообщении российского МИД.
Накануне в Министерстве иностранных дел РФ обещали также ответить на высылку пятерых дипломатов из Швеции.
Как сообщало ИА REGNUM, Норвегия 13 апреля заявила о высылке 15 сотрудников посольства России в Осло. Причиной высылки дипломатов названа разведдеятельность, которая якобы проводилась сотрудниками дипмиссии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что в последнее время норвежские СМИ проводят фейковую компанию по «якобы разоблачениям российской шпионской деятельности».
Представитель МИД РФ отметила, что «медийные вбросы» являются заранее спланированной акцией, цель которой — обострить отношения с Москвой.