Песков: Великобритания понесет ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном Украине

Москва, , 14:34 — REGNUM Великобритании придётся нести ответственность за поставки Киеву снарядов с обеднённым ураном, заявил журналистам 26 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос по поводу завяленной Великобританией поставки снарядов с обеднённым ураном на Украину, представитель Кремля также отметил: «Те, кто будет использовать такие боеприпасы должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред». Также Песков прокомментировал ряд других актуальных тем, к примеру — участие главы государства Владимира Путина в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» и заявление Джо Байдена о новом президентском сроке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Представителей СМИ интересовало значение указа президента Путина об ответных мерах на изъятие российских активов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, этот документ зеркально отражает действия, предпринимаемые недружественными странами. Главная цель указа — создать компенсационный фонд в ответ на экспроприацию имущества РФ за рубежом, пояснил представитель Песков. По его словам, внешнее управление вводится точечно в отношении активов, которые имеют первостепенное значение для российской энергетики. Он также пояснил, что с момента подписания президентского указа российские активы Fortum и Uniper считаются переданными в управлении Росимущества.

Также Песков проинформировал, что российский лидер в курсе ситуации в Сосьве Свердловской области, где произошел крупный пожар. По словам местных жителей, уничтожено более 150 домов, один человек погиб, ещё один пропал без вести. Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Говоря о ближайших планах Путина, пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что российский лидер по видеосвязи примет участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую».

Вместе с тем, представитель Кремля не стал рассуждать о том, чего ожидать от США в случае избрания Байдена на новый срок, и предложил подумать об этом американцам. Также он подтвердил, что Путин получил письмо генсека ООН Гуттериша по зерновой сделке. Помимо пресс-секретарь российского президента назвал противоречивыми заявления властей ЮАР по сотрудничеству с международным уголовным судом (МУС) накануне саммита БРИКС.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно указу, подписанному 25 апреля президентом РФ Владимиром Путиным, в случае изъятия или ограничения прав на российское имущество в США и других странах вводится внешнее управление на активы недружественных государств в РФ. Информация о том, что Великобритания направила Киеву тысячи снарядов для Challenger-2, в том числе с обеднённым ураном, следует из письменных ответов заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, направленных на запрос депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».

Церемония загрузки топлива на АЭС «Аккую» запланирована на 27 апреля. Перед этим Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с лидером России.