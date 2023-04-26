Путин поручил помочь военным и переехавшим в Ростовскую область из-за СВО

Москва, , 14:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что на Ростовскую область легла дополнительная нагрузка на фоне спецоперации, необходимо помочь военным и тем, кто переехал туда из близлежащих регионов. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На Ростовскую область легла дополнительная нагрузка в связи с теми событиями, которые происходят на соседних территориях», — отметил Путин на встрече, которая прошла в режиме видеоконференции.

Российский лидер поблагодарить Голубева за то, что он делаете для людей, «которые с этих территорий в регионе находятся временно, а кто-то, может быть, и захочет остаться».

«Сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь — и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей», — добавил Путин.

Он попросил Голубева и дальше не снижать внимание к этим важным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашёву оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров.

Президент поручил Куйвашёву доложить 2 мая о предпринятых мерах помощи потерявшим жильё, добавил пресс-секретарь президента.