* «Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 26 апреля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Украинские националисты хотят захватить несколько небольших российских городов, чтобы добиться возвращения под контроль Киева воссоединившихся с Россией территорий. Об этом заявил командир украинской террористической группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Кротевич, сообщила газета The Washington Post

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские националисты

Он отметил, что ВСУ могут попытаться захватить города на территории России в рамках планируемого контрнаступления, чтобы затем воспользоваться ими «в качестве рычага для возвращения территорий», которые якобы «удерживает» Москва.

Командир боевиков добавил, что его бойцы намерены в предстоящих столкновениях ориентироваться на опыт предыдущих боёв, например, на бои за комбинат «Азовсталь» в Мариуполе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о формировании бригад «Гвардии наступления», которые будут вести боевые действия на территории России. Из попавших в Сеть секретных документов Пентагона следует, что 12 таких бригад киевский режим намерен подготовить к концу апреля.

В российском МИД подчеркнули, что открытые заявления и призывы к действиям со стороны властей Украины, в том числе о необходимости «покарать» жителей вошедших в состав России регионов, свидетельствуют о необходимости продолжения специальной военной операции до полного выполнения поставленных задач.