Сыктывкар, 26 апреля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В Сети 26 апреля распространилось видео, на котором запечатлён глава Коми Владимир Уйба, который объясняет сотруднику ДПС, почему может парковать свои авто у одного из зданий вопреки жалобам горожан и правилам дородного движения.

Obninsk.name Владимир Уйба.

Так, на регистратор полицейского заснят момент, когда сотрудник ДПС подходит к главе региона, представляется и сообщает о получении большого количества жалоб граждан на то, что территория заставлена машинами властей с нарушением правил. В ответ Уйба отмечает, что собирается проводить совещание, территорию оцепил под себя, а граждане жалуются на то, на что не следует.

«Глава проводит совещание, временно территорию я оцепил под себя. Это значит, вы тут должны встать и сказать — территория оцеплена под проведение совещания главы республики — гаранта конституции… Встать и стоять, пока я не уеду», — сказал Уйба.

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Сотрудник ДПС ответил, что сообщит об указании в дежурную часть.

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