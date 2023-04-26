Москва, , 13:57 — REGNUM Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), давно проживающий за рубежом, продолжает получать доход от российской недвижимости. Об этом сообщило издание «Версия».

Михаил Ходорковский Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает, что судебные процессы, последовавшие за делом ЮКОСа, до сих пор не завершены. Один из них развернулся вокруг загородного кооператива «Яблоневый сад» в подмосковном посёлке Барвиха — последнего имущества Ходорковского и других бывших топ-менеджеров ЮКОСа в России.

Несмотря на уголовное дело, особняки и дорогостоящие участки до сих пор не изъяты и продолжают приносить доход своим владельцам.

В мае 2006 года имущество кооператива арестовал Басманный районный суд Москвы. В марте 2017 года Мещанский районный суд постановил передать имущество на публичные торги, но на этом дело застопорилось.

Ходорковский и бывшие топ-менеджеры ЮКОСа, которые до сих пор числятся в международном розыске, получают с «Яблоневого сада» примерно по $1,5 млн в год. Риелторское агентство занимается продажей и сдачей в аренду арестованных особняков и участков.

В мае 2022 года Одинцовский городской суд Московской области постановил передать «Яблоневый сад» в ведение Росимущества, то есть государству. Но недвижимость по-прежнему доступна для аренды и продажи, этим занимается другое риелторское агентство.

В недавнем интервью латвийскому YouTube-каналу Ходорковский оправдал убийство военкора Владлена Татарского, организованное украинскими спецслужбами, и добавил, что расправиться с ним нужно было иначе. Он также назвал вполне оправданной возможную гибель мирных российских граждан в случае атак ВСУ на объекты в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Татарский погиб 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге, когда у него в руках сработала бомба, спрятанная в статуэтке.