Москва, 26 апреля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), давно проживающий за рубежом, продолжает получать доход от российской недвижимости. Об этом сообщило издание «Версия».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Ходорковский

Издание отмечает, что судебные процессы, последовавшие за делом ЮКОСа, до сих пор не завершены. Один из них развернулся вокруг загородного кооператива «Яблоневый сад» в подмосковном посёлке Барвиха — последнего имущества Ходорковского и других бывших топ-менеджеров ЮКОСа в России.

Несмотря на уголовное дело, особняки и дорогостоящие участки до сих пор не изъяты и продолжают приносить доход своим владельцам.

В мае 2006 года имущество кооператива арестовал Басманный районный суд Москвы. В марте 2017 года Мещанский районный суд постановил передать имущество на публичные торги, но на этом дело застопорилось.

Ходорковский и бывшие топ-менеджеры ЮКОСа, которые до сих пор числятся в международном розыске, получают с «Яблоневого сада» примерно по $1,5 млн в год. Риелторское агентство занимается продажей и сдачей в аренду арестованных особняков и участков.

В мае 2022 года Одинцовский городской суд Московской области постановил передать «Яблоневый сад» в ведение Росимущества, то есть государству. Но недвижимость по-прежнему доступна для аренды и продажи, этим занимается другое риелторское агентство.

В недавнем интервью латвийскому YouTube-каналу Ходорковский оправдал убийство военкора Владлена Татарского, организованное украинскими спецслужбами, и добавил, что расправиться с ним нужно было иначе. Он также назвал вполне оправданной возможную гибель мирных российских граждан в случае атак ВСУ на объекты в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Татарский погиб 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге, когда у него в руках сработала бомба, спрятанная в статуэтке.