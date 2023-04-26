Вашингтон, 26 апреля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Украина может остаться без средств противовоздушной обороны до конца весны, сообщает американское издание Military Watch.

Отмечается, что запасы ракет «земля — воздух» для советских и натовских ПВО у Киева иссякают, а большой надежды на их пополнение нет.

Иван Шилов ИА REGNUM ПВО Skynex

Таким образом, ВС России окончательно завладеют инициативой в воздухе, что будет означать серьезную уязвимость Киева по всем фронтам.

«Представители Пентагона подсчитали, что украинская противовоздушная оборона, предназначенная для защиты сил на линии фронта, будет полностью истощена к 23 мая», — говорится в публикации.

Это позволит российской авиации играть гораздо большую роль на поле боя в поддержке своих сухопутных войск и способствовать крупным успехам армии России, заключает издание.

Напомним, ранее британская газета The Times со ссылкой на обнародованные секретные данные Пентагона сообщила, что Украина может уже в следующем месяце потерять контроль над собственным воздушным пространством из-за нехватки ракет и боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, Киев до сих пор не получил истребители четвёртого поколения F-16, запрос на поставку которых отправлял ещё зимой, а союзники сократили поставки систем ПВО в зону боевых действий.