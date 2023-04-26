Тамбов, , 13:45 — REGNUM Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принимает участие в работе Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ. Руководители законодательных собраний в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце в течение нескольких дней обсуждают темы, касающиеся социально-экономического развития регионов. 25 апреля состоялось заседание президиума Совета законодателей, на котором поднимались вопросы развития рынка труда и совершенствования системы здравоохранения.

Евгений Матушкин Пресс-служба Тамбовской областной думы

26 апреля свою работу начали комиссии Совета законодателей. Как сообщает пресс-служба Тамбовской областной думы, Евгений Матушкин вместе с коллегами из других регионов на заседании комиссии по вопросам социальной политики обсудил организацию льготного лекарственного обеспечения населения. В частности, возможность включения в категорию льготополучателей ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также члены комиссии обсудили проекты федеральных законов, подготовленных Московской городской думой. Они касаются повышения социальной защищённости россиян, нуждающихся в мерах поддержки в связи с проведением СВО. Одним из законопроектов предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, включив в него граждан, проживающих в отдельных местностях субъектов страны, в которых введен средний уровень реагирования, и гражданам, ведущим в отдельных местностях субъектов РФ восстановительные, строительные и иные работы, установленные перечнем правительства РФ. Второй законопроект предусматривает расширение перечня категорий граждан, относящихся к ветеранам боевых действий, и включение в него военнослужащих органов ФСБ, выполнявших задачи на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО, на территориях Запорожской и Херсонской областей, а также на территориях, на которых введен максимальный или средний уровень реагирования; лиц, поступивших в добровольческие формирования и содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, на территориях, на которых введен максимальный или средний уровень реагирования.

Евгений Матушкин участвует в работе Совета законодателей Российской Федерации Пресс-служба Тамбовской областной думы

По мнению председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина, социальная защита лиц, исполняющих задачи в рамках СВО, сегодня является одним из самых актуальных вопросов.

«С момента начала специальной военной операции законодательные собрания нашей страны, в том числе и Тамбовская областная дума, трудятся над разработкой законодательной базы, направленной на поддержку военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, на поддержку членов их семей, — отметил он. — И эта работа будет продолжена. На заседании комиссии по социальным вопросам было принято решение поддержать озвученные законопроекты после определенных доработок. Соответствующие рекомендации и предложения будут направлены в правительство Российской Федерации, в Государственную думу, в Совет Федерации».

По словам Евгения Матушкина, подобные встречи помогают законодателям из разных регионов обмениваться опытом в законотворчестве и находить единое решение для похожих проблем. Также Евгений Матушкин примет участие в заседании Совета законодателей, которое состоится 28 апреля. В этот день предполагается встреча членов Совета законодателей с президентом РФ Владимиром Путиным.