Евгений Матушкин: Совет законодателей помогает находить решение проблем
Тамбов, 26 апреля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принимает участие в работе Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ. Руководители законодательных собраний в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце в течение нескольких дней обсуждают темы, касающиеся социально-экономического развития регионов. 25 апреля состоялось заседание президиума Совета законодателей, на котором поднимались вопросы развития рынка труда и совершенствования системы здравоохранения.
26 апреля свою работу начали комиссии Совета законодателей. Как сообщает пресс-служба Тамбовской областной думы, Евгений Матушкин вместе с коллегами из других регионов на заседании комиссии по вопросам социальной политики обсудил организацию льготного лекарственного обеспечения населения. В частности, возможность включения в категорию льготополучателей ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Также члены комиссии обсудили проекты федеральных законов, подготовленных Московской городской думой. Они касаются повышения социальной защищённости россиян, нуждающихся в мерах поддержки в связи с проведением СВО. Одним из законопроектов предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, включив в него граждан, проживающих в отдельных местностях субъектов страны, в которых введен средний уровень реагирования, и гражданам, ведущим в отдельных местностях субъектов РФ восстановительные, строительные и иные работы, установленные перечнем правительства РФ. Второй законопроект предусматривает расширение перечня категорий граждан, относящихся к ветеранам боевых действий, и включение в него военнослужащих органов ФСБ, выполнявших задачи на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО, на территориях Запорожской и Херсонской областей, а также на территориях, на которых введен максимальный или средний уровень реагирования; лиц, поступивших в добровольческие формирования и содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, на территориях, на которых введен максимальный или средний уровень реагирования.
По мнению председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина, социальная защита лиц, исполняющих задачи в рамках СВО, сегодня является одним из самых актуальных вопросов.
«С момента начала специальной военной операции законодательные собрания нашей страны, в том числе и Тамбовская областная дума, трудятся над разработкой законодательной базы, направленной на поддержку военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, на поддержку членов их семей, — отметил он. — И эта работа будет продолжена. На заседании комиссии по социальным вопросам было принято решение поддержать озвученные законопроекты после определенных доработок. Соответствующие рекомендации и предложения будут направлены в правительство Российской Федерации, в Государственную думу, в Совет Федерации».
По словам Евгения Матушкина, подобные встречи помогают законодателям из разных регионов обмениваться опытом в законотворчестве и находить единое решение для похожих проблем. Также Евгений Матушкин примет участие в заседании Совета законодателей, которое состоится 28 апреля. В этот день предполагается встреча членов Совета законодателей с президентом РФ Владимиром Путиным.