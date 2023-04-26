Fortum: концерн не получал подтверждений о введении временного управления активами в России

Хельсинки, , 13:45 — REGNUM Финская энергетическая компания Fortum не получала официального подтверждения от Росимущества о введении временного управления в отношении доли компании в российских активах. Об этом говорится в пресс-релизе концерна.

Финская энергетическая компания Fortum © Kimmo Brant/ TASS

«На данный момент Fortum не получил официального подтверждения от российских властей», — сказано в сообщении.

В компании уточнили, что в настоящее время изучают ситуацию.

Согласно опубликованным данным, финскому концерну пока не ясно как указ российского президента Владимира Путина повлияет на операционную деятельность компании в России и процесс продажи активов, которые оцениваются в €1,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом.

Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, есть доли в «Фортум» и «Юнипро».

Позднее в Росимуществе пояснили, что указ президента России Владимира Путина о введении внешнего управления в отношении акций «Юнипро», косвенно принадлежащих властям ФРГ, и «Фортума» (входит в финский концерн Fortum) не касается прав собственности и не лишает владельцев их активов.