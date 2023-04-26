Политолог Евстафьев рассказал, почему в США актуален вопрос возвращения границ Украины 1991 года

Москва, , 14:51 — REGNUM Под созданием американской резолюции о возвращения Украине границ 1991 года скрывается в первую очередь попытка Вашингтона ограничить возможности переговоров администрации будущего президента США с Москвой. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал политолог, кандидат политических наук, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Карта Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее конгрессмены США и от Республиканской, и от Демократической партий занялись подготовкой законопроекта, согласно которому военный конфликт на Украине может завершиться только при условии возвращения украинских границ 1991 года. Резолюцию начали рассматривать 25 апреля. Первым принимать решение будет комитет по иностранным делам Палаты представителей.

Политолог Евстафьев отметил, что Штаты заинтересованы в продолжении конфликта Киева с Москвой и постоянно подтверждают это своими действиями. Однако главная цель резолюции об украинских границах заключается в ограничении компромисса будущего диалога США с Россией. Так, по словам политолога, после президентских выборов в США в 2024 году новая американская администрация будет вынуждена продолжать политику действующего президента США Джо Байдена и вести к эскалации конфликта на Украине.

«Идея возвращения границ Украины звучала давно. Сейчас перешли от слов к делу, потому что наступает удобное время перед президентскими выборами в США. Главное — принять юридическую позицию, сформировать рамки, которые будут ограничивать поведение любой будущей более слабой администрации США», — пояснил эксперт.

В том, что резолюцию примут, Евстафьев не сомневается. На его взгляд ситуация в конгрессе сейчас способствует этому, и противников законопроекта может не быть.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден в своей новой предвыборной компании использовал слоган «Вместе мы можем завершить дело во благо американского народа». 25 апреля Байден официально объявил о своём выдвижении на второй срок.

До этого 18 апреля глава влиятельного Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс и профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан опубликовали статью, в которой назвали возвращение границ Украины 1991 года практически невыполнимым условием, которое несёт слишком большие угрозы мировой дестабилизации. По мнению авторов материала конфликт должен быть завершён исключительно дипломатическим путём.