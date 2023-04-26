Песков подтвердил участие Путина в церемонии на АЭС «Аккую»
Песков подтвердил участие Путина в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую»
Москва, 26 апреля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге 26 апреля, что глава государства Владимир Путин планирует принять участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции.
«Планирует, в формате видеоконференции», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, церемония запланирована на 27 апреля. Перед церемонией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с лидером России.
Эрдоган отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством.
Песков ранее обещал, что Кремль позже предоставит информацию о том, кто возглавит российскую делегацию на церемонии загрузки топлива на эту электростанцию. По его словам, РФ будет представлена на должном уровне.