Москва, 26 апреля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге 26 апреля, что глава государства Владимир Путин планирует принять участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции.

(сс) Akkuyu Nükleer A.Ş Модель атомной электростанции Аккую.

«Планирует, в формате видеоконференции», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония запланирована на 27 апреля. Перед церемонией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с лидером России.

Эрдоган отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством.

Песков ранее обещал, что Кремль позже предоставит информацию о том, кто возглавит российскую делегацию на церемонии загрузки топлива на эту электростанцию. По его словам, РФ будет представлена на должном уровне.