Совет Федерации одобрил закон о пожизненном наказании за государственную измену

Москва, , 13:36 — REGNUM Совет Федерации на заседании 26 апреля одобрил закон о пожизненном наказании за государственную измену.

Совет Федерации РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Депутаты Госдумы утвердили соответствующие поправки в законодательство на заседании 18 апреля. Ранее максимальным сроком наказания за государственную измену было 20 лет тюрьмы. Право на условно-досрочное освобождение у лиц, осуждённых пожизненно, будет появляться не раньше, чем через 25 лет заключения, отметил ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Пожизненное лишение свободы — самое серьёзное наказание, констатировал депутат, теперь оно будет применяться и к этому виду преступлений.

«Статья 57 «Пожизненное лишение свободы» Уголовного кодекса Российской Федерации дополняется новым основанием — совершение особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, — в случае совершения которых может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказано в заключении к законопроекту конституционного комитета Совета Федерации.

Одобренный Советом Федерации законопроект также предполагает внесение изменений в ряд других статей Уголовного кодекса. В частности, за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также законопроект расширяет перечень преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация имущества, эта мера наказания будет касаться признанных виновными в содействии диверсионной деятельности, проходивших обучение в целях осуществления диверсионной деятельности, организовавших диверсионное сообщество и участвовавших в нём. Максимальное наказание за совершение терактов увеличено до 20 лет лишения свободы, за организацию террористического сообщества и участие в нём — до 10–15 лет лишения свободы.