Москва, 26 апреля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Блогера Анастасию Островскую, известную под псевдонимом Anastasia Bulla, обокрал таксист в Москве. Из сумки девушки пропала камера стоимостью 220 000 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник. При этом сама блогер заявила в полиции, что считает ущерб «незначительным».

Кадры из видео «Моя Тренировка с личным тренером в зале» и «Распаковка ожидание / реальность» Блогер Anastasia Bulla (Анастасия Островская)

Так, 24 апреля в полицию обратилась 28-летняя ведущая фитнес-марафонов Анастасия Островская (Anastasia Bulla). Девушка рассказала, что несколько дней назад со своим молодым человеком — тревел-блогером Дмитрием Кнышем — вызвала такси, чтобы добраться домой из аэропорта Домодедово. Анастасия заказала машину в приложении известного сервиса, к паре приехал Ford Galaxy, в который они погрузили все свои чемоданы. Свободного места в машине практически не осталось, и девушка положила сумку, в которой находилась камера, на переднее сидение рядом с водителем, а сама села сзади. Поездка длилась около часа. Доехав до дома в районе Тёплый Стан, пара выгрузила багаж, но уже без сумки с камерой. Пропажу Анастасия заметила только вечером, когда стала разбирать вещи. Она сообщила об этом в сервис такси. Там ей предоставили номер телефона водителя, который выполнял заказ, но на звонки мужчина не отвечал, не смогли с ним связаться и представители сервиса, поэтому Анастасия написала заявление в полицию.

«Поступило заявление от 28-летней жительницы Москвы, которая воспользовалась услугами такси для перевозки 6 чемоданов из гостиницы в Домодедово на улицу Теплый Стан… Дома она обнаружила пропажу фотовидеокамеры «Leica» стоимостью 220 000 рублей, ущерб заявительница считает незначительным», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению блогера проводится проверка.

Анастасия Островская ведёт блоги на нескольких популярных платформах, суммарное количество её подписчиков составляет более 1 миллиона. Она также является организатором фитнес-марафонов.

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