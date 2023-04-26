Песков: Путину сообщили о пожарах в уральском посёлке Сосьва

Москва, , 13:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин знает о крупном пожаре в посёлке Сосьва в Свердловской области. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 26 апреля журналистам.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Безусловно, президент в курсе, будем вас информировать», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 25 апреля в посёлке городского типа Сосьва начался пожар, который распространился в условиях жаркой и ветреной погоды. Утром 26 апреля возгорание локализовали на площади 9 тыс. кв. метров. Один человек погиб, ещё один пропал без вести, более 150 домов уничтожены огнём. В посёлке действует режим ЧС. Предварительная причина пожара — сжигание опилок на местной лесопилке с нарушением техники безопасности. Крупные пожары также произошли в населённых пунктах Таёжный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс.