ФСБ: против жителя Белгородской области возбуждено дело за оправдание авиаударов по региону

Белгород, , 13:47 — REGNUM Жителя Белгорода заподозрили в поддержке действий ВСУ по нанесению авиаударов по объектам Белгородской области. Об этом 26 апреля сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в пресс-службе областного УФСБ.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»)», — цитирует агентство сообщение.

По версии сотрудников оперативной службы, житель Белгорода разместил в публичной группе в социальной сети «ВКонтакте» материалы, которые оправдывали действия террористического характера, доступные для неограниченного числа лиц.

Как передавало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ задержали гражданина России, планировавшего осуществить теракт в военно-морском госпитале в Симферополе. В ходе обыска были изъяты два самодельных взрывных устройства. Одно из устройств — зажигательного действия, другое начинено поражающими элементами (гвоздями), рассказали в ФСБ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Крыму диверсанта, который планировал подорвать крупную подстанцию в Керчи.