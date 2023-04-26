Нефтегазовая компания Wintershall Dea вывозит персонал из России

Берлин, , 13:28 — REGNUM Германская Wintershall Dea планирует уход с российского рынка и вывозит персонал из страны, заявил глава компании Марио Мерен.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, в последнее время компания предпринимает ряд шагов, в том числе процесс закрытия офиса в Санкт-Петербурге, идёт сокращение местного персонала и вывоз сотрудников из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мерен заявил, что у немецкой Wintershall Dea, которая является одной из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, нет планов по восстановлению газопровода «Северный поток», её руководство сосредоточено на обеспечении безопасности в сфере экологии в районе повреждений трубопровода.