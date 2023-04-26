Постпред РФ при ООН Гатилов связал конфликт на Украине с будущим международных отношений

Женева, Швейцария, , 13:37 — REGNUM Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов считает, что конфликт на Украине в большей степени связан с будущим международных отношений, чем с самой Украиной. Об этом он заявил 26 апреля на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.

Геннадий Гатилов Gup.ru

«Сам конфликт касается даже не Украины вообще, а того, как будут формироваться международные отношения в будущем», — сказал он, подчеркнув, что эти отношения будут формироваться через стабильный консенсус, основанный на балансе интересов, или через агрессивную гегемонию.

По мнению Гатилова, продолжающиеся попытки Запада осуществлять своё доминирование независимо от интересов других государств приводят к международным кризисам, подобным украинским.

«Россия объяснила цели, которые она преследует в ходе специальной военной операции: устранить угрозы нашей безопасности, создаваемые НАТО на протяжении многих лет в агрессивно враждебном государстве (в отличие от Финляндии), расположенном непосредственно у наших границ, и защитить миллионы наших соотечественников от прямых угроз уничтожения и изгнания с территорий, где веками жили их предки, — цель, публично заявленная киевским режимом», — добавил дипломат, слова которого передаёт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что со времён Холодной войны мир подошёл, вероятно, к ещё более опасной черте. Ситуация усугубляется отказом Вашингтона и союзников от дипломатии.

По его словам, ситуация усугубляется потерей веры в многосторонность, поскольку западные страны разрушают «блага глобализации», а США и их союзники отказываются от дипломатии и пытаются выяснить отношения «на поле боя».

Кроме того, Лавров заявил, что в разрешении украинского конфликта нет никакого графика, призвав оставаться оптимистами и надеяться на объединение усилий по недопущению раскола мирового сообщества.