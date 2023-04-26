Песков: последствия применения снарядов с обеднённым ураном видны в Югославии

Москва, , 13:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал передачу Великобританией тысячи снарядов с обеднённым ураном Киеву.

Бомбежки Югославии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы уже обращали внимание западной общественности на те данные, которые уже публиковались по результатам использования этих боеприпасов, когда натовцы бомбили Югославию. И данные по онкологии. Информация эта весьма печальная», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о шансах попадания снарядов в зону спецоперации.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что ответственность за использование боеприпасов будет лежать не только на тех, кто будет их использовать, но и на британском правительстве.

«Они не только себе и своим гражданам будут наносить вред, но и будут нести ответственность», — подытожил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Великобритания направила Киеву тысячи снарядов для Challenger-2, в том числе с обеднённым ураном. По словам британского заместителя министра обороны Джеймса Хиппи, Лондон не отслеживает, как Украина использует такие снаряды, и не собирается нести ответственность за ликвидацию последствий применения обеднённого урана.

В посольстве России в Лондоне заявили, что заявления властей Великобритании о поставках снарядов с обеднённым ураном на Украину указывают на то, что Запад уготовил этой стране роль радиоактивного могильника. Данные высказывания демонстрируют «безжалостный оскал линии англосаксов на всемерную эскалацию развязанного ими конфликта по доверенности на Украине», заявили в дипведомстве.