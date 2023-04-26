Москва, 26 апреля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Россия будет уточнять позицию Южно-Африканской Республики (ЮАР) по поводу её членства в Международном уголовном суде (МУС). Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Будем уточнять позицию ЮАР», — сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияют ли заявления о выходе ЮАР из МУС на возможность визита российского лидера Владимира Путина на саммит БРИКС.

Он добавил, что Россия является важным участником БРИКС и будет принимать участие в его работе, в том числе и саммите организации, который пройдёт в ЮАР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) приняла решение о выходе страны из МУС, поскольку эта структура проявляет пристрастность в некоторых ситуациях. Однако 26 апреля администрация президента ЮАР опровергла планы по выходу из МУС, сославшись на ошибку в комментарии партии АНК.

17 марта МУС опубликовал сведения об «ордере на арест» Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «совершении военных преступлений на Украине». В Кремле напомнили, что решения этого суда не имеют силы в России, и назвали заявления суда очередным проявлением враждебности Запада в отношении России, которое не следует «принимать близко к сердцу».

В августе 2023 года в ЮАР пройдёт саммит БРИКС. Республика готовится к тому, что все лидеры стран — участниц БРИКС, включая Путина, лично примут участие в его работе.