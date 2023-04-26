Москва, 26 апреля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила в среду, 26 апреля, пресс-служба Кремля.

Nasimonline.ir Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, шаги по дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран отметили успех проведённой 24–26 апреля в Ташкенте при активном участии России Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия-2023».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Главы двух государств обсудили в том числе вопросы, связанные с Лачинским коридором и гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.