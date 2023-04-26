Киев, 26 апреля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. На Украине суд заочно рассмотрит дело в отношении главного редактора издания «Политнавигатор» Сергея Степанова, которого обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность этой страны. Об этом 26 апреля сообщили в Службе безопасности Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По её информации, сотрудники СБУ собрали соответствующие доказательства якобы виновности главного редактора интернет-издания «Политнавигатор» Сергея Степанова, материалы дела передут в суд.

По предъявленным обвинениям Степанову грозит до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что судебно-лингвистическая экспертиза якобы подтвердила «факты информационно-подрывной деятельности Степанова».

В отношении издания «Политнавигатор», которое было основано в 2014 году в Крыму, на Украине были введены санкции, на Степанова санкции были введены с 2019 года.

Как передавало ИА REGNUM, служба безопасности Украины предъявила обвинения заочно заместителю главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Юлии Тарапате. Её заподозрили в поддержке спецоперации. Отмечается, что на бывшую винницкую журналистку Юлию Тарапату, которая в настоящее время является заместителем главного редактора издания «Вечерняя Москва», собрана доказательная база по обвинению её в коллаборационизме.