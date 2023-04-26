В Кремле прокомментировали указ об ответных мерах за изъятие активов России за рубежом

Москва, , 13:20 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина о мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом — это ответ на агрессивные действия недружественный стран. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Указ принят и является ответной мерой на агрессивные действия недружественный стран. Эта инициатива зеркально отражает действия западных стран», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в ряде стран наблюдается переход к фактической конфискации имущества. Вместе с тем данный указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов.

В список войдут компании из недружественных стран, однако при необходимости этот перечень предприятий может быть расширен. Главная цель указа — формирование компенсационного фонда для применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом, пояснил Песков.

Внешнее управление вводится точечно в отношении активов, которые имеют первостепенное значение для российской энергетики, заключил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. В случае изъятия или ограничения прав на российское имущество в США и других странах вводится внешнее управление на активы недружественных государств в РФ.