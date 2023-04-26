Песков: о решении Байдена идти на второй срок должны задумываться избиратели в США

Москва, , 13:19 — REGNUM Российское руководство не будет думать о том, что последует за решением президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок. Анализировать ситуацию должны американские избиратели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 апреля журналистам.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не нам об этом задумываться, а избирателям США», — ответил Песков на вопрос о том, чего ждут в Кремле в связи с решением Байдена переизбираться.

Этот вопрос касается американцев, они должны анализировать ситуацию и делать прогнозы, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 80-летний Байден официально объявил, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году. Его предшественник Дональд Трамп заявил, что это решение может обернуться третьей мировой войной, так как ядерный арсенал США находится в руках человека, «который не понимает, что происходит». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Байдена «отчаянным дедом» и посоветовал американцам подготовить бутафорский ядерный чемодан. В МИД отметили, что Москва будет действовать с учётом практических шагов Вашингтона.