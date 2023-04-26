* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о дискредитации Вооруженных сил РФ начал Октябрьский районный суд города. Об этом 26 апреля сообщает ТАСС.

Евгений Ройзман Egd.ru

Ройзмана защищают адвокаты Владислав Идамжапов, представлявший его интересы ранее, и Тимофей Гриднев.

Отмечается, что перед первым заседанием Ройзман заявил, что не признаёт вины.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении бывшего мэра Екатеринбурга было возбуждено в конце августа 2022 года после его высказываний о специальной военной операции. 6 марта 2023 года было завершено расследование дела, а 23 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение.