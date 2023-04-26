Суд обязал Навального ознакомиться с материалами дела об экстремизме до 5 мая

Москва, , 13:07 — REGNUM Басманный суд Москвы до 5 мая ограничил блогера Алексея Навального (внесён в перечень террористов и экстремистов, основанный им ФБК признан в РФ экстремистской организацией и иностранным агентом) в ознакомлении со 196 томами дела по статье «Экстремизм», после этого материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Об этом 26 апреля сообщает ТАСС.

Навальный Иван Шилов © ИА REGNUM

«Удовлетворить ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с материалами дела», — приводит агентство слова судьи, которая огласила постановление по результатам заседания.

Отмечается, что рассмотрение ходатайства следствия проходило в закрытом судебном заседании, чтобы сохранить тайну следствия. При этом подсудимый принимал участие в слушаниях в режиме видеосвязи из колонии.

Уточняется, что перед началом рассмотрения дела Навальный заявил, что со слов следователя знает о том, что в отношении него возбуждено новое дело по статье «Терроризм».

Как передавало ИА REGNUM, российские правоохранительные органы объявили 11 человек в международный розыск по делу об экстремизме в отношении блогера Алексея Навального.

Весной 2022 года Лефортовский районный суд вынес блогеру приговор по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда. Он был приговорён к девяти годам колонии строгого режима. Свой срок он отбывает во Владимирской области.