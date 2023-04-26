Москва, 26 апреля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В настоящее время в России стало бессмысленно хранить в российских банках доллары и евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал прогноз заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Анатолия Печатникова о том, что вкладчики откажутся от сбережений в долларах и евро в течение ближайших двух лет. Кроме того, по его словам, в настоящее время клиенты этой кредитной организации конвертируют доллары и евро в рубли и юани.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань. Рубль

Как полагает Солодков, сейчас хранить в российских банках доллары и евро бессмысленно, потому что по ним «ничего не платят». Однако вариант с юанями выглядит тоже не очень привлекательно.

«Юань вне Китая почти нигде не обращается, — сказал Солодков. — Поэтому если вы купите юань, то науке неизвестно, что вы будете потом с ним делать. Курс юаня зависит от того, что сегодня придумает Народный банк Китая. А он может придумать всё что угодно. И вы можете совершенно спокойно потерять все ваши сбережения».

С прогнозами Печатникова согласен профессор Школы финансов ВШЭ Александр Абрамов. По его мнению, если в России сохранятся нынешние требования к депозитам в долларах и евро, то постепенный отказ населения от такой формы хранения сбережений выглядит вполне реалистично.

«На самом деле суммы депозитов в долларах и евро сильно сокращаются, и выгодность таких депозитов близка к нулю. По ним практически нет никакого процента, — сказал Абрамов. — С другой стороны, у юаня есть положительное качество — он почти всегда привязан к доллару. И это страхует от потенциального обесценения сбережений. Но популярность вкладов в китайской валюте будет зависеть от того, насколько она будет востребована у населения для путешествий в Поднебесную или приобретения там товаров».

По мнению Абрамова, в настоящее время в РФ нет серьёзных альтернатив депозитам в рублях или юанях.

В свою очередь независимый финансовый эксперт Михаил Хромов призвал не забывать, что Китай как экспортёр заинтересован в слабом юане, курс которого устанавливается не рыночными методами, а так, как этого хочет Коммунистическая партия Китая.

«И если она решит, что в какой-то момент ей выгоден более слабый юань, то она его девальвирует в той пропорции, в которой захочет. Но, естественно, юань более устойчив к доллару и евро, чем рубль, и держать сбережения в юанях — это какая-никакая защита», — подытожил Хромов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Печатников заявил, что в течение ближайших двух с половиной лет клиенты ВТБ откажутся от сбережений в долларах и евро и уже за этот год доля евро и доллара в розничном портфеле банка уменьшится с 10 до 7%. Кроме того, он обратил внимание на то, что клиенты банка всё чаще конвертируют доллары и евро в рубли и юани.