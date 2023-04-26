Москва, , 12:58 — REGNUM Певица Алла Пугачёва намерена уехать из Израиля из-за проблем с сердцем, сообщает KP. RU.

Алла Пугачева Цитата из видео «Враг Народа! Час назад Алла Пугачева»

Ранее певица выложила в соцсетях свежую фотографию. Снимок был обработан фильтрами, но даже на таком фото поклонники заметили припухлости под глазами артистки, отмечает издание.

«Такая отечность свидетельствует о проблемах с почками или эндокринной системой. В этом случае, я думаю, все-таки речь идет о сбое в сердечно-сосудистой системе», — сообщил пластический хирург Александр Вдовин.

По словам окружения Пугачёвой, от жары она решила укрыться до осени в Юрмале (Латвия), поскольку там для нее якобы более комфортный климат.

Как сообщало ИА REGNUM, 74-летняя Пугачёва со скандалом покинула Россию и переехала в Израиль, где её обвинили в незаконном получении гражданства.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, направляла ли Пугачёва деньги ВСУ. Он отметил, что певица не только критикует СВО, но и поддерживает тех, кто финансирует украинскую армию.