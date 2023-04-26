ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе

Симферополь, , 12:57 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, планировавшего осуществить теракт в военно-морском госпитале в Симферополе, сообщили 26 апреля представители службы.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ходе обыска были изъяты два самодельных взрывных устройства. Одно из устройств — зажигательного действия, другое начинено поражающими элементами (гвоздями), рассказали в ФСБ.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершить на территории республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны РФ. Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России за подготовку к террористическому акту в отношении Военно-морского клинического госпиталя», — сообщили представители службы.

Возбуждены уголовные дела о попытке осуществления теракта и о незаконном приобретении, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий продолжается, добавили в ФСБ.

21 апреля в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю сообщили, что в отношении жителя Севастополя, задержанного в декабре 2022 года по подозрению в госизмене, возбуждено ещё одно уголовное дело, его подозревают в намерении совершить теракт. Гражданин планировал поджечь одно из административных помещений в Севастополе, начал подготовку к совершению теракта, подыскал средства и орудия поджога, но был задержан.

7 апреля сообщалось, что сотрудники правоохранительным органов задержали в Крыму диверсанта, который намеревался подорвать крупную подстанцию в Керчи. 52-летний мужчина, имеющий как российское, так и украинское гражданство, был, по этим данным, завербован ВСУ в 2022 году.