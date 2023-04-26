Глава оборонного комитета Госдумы Картаполов призвал позволить россиянам самим защищать границы

Москва, , 12:53 — REGNUM К охране российских границ можно привлечь местное население, поскольку у России нет возможностей охранять границы по всему периметру, как это было в СССР. Об этом 26 апреля заявил URA. RU глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Пограничники Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется, в том числе и в бывшей просвещённой Европе», — сказал Картаполов.

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По его словам, сейчас нет таких возможностей, как в СССР, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск.

Он подчеркнул, что важно принять принципиальное решение о том, позволять дружинникам охранять границы или нет, а потом решать, какие условия нужно для этого создать.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил расширить статус территориальной обороны и добровольческих дружин. По его словам, правовой статус этих формирований сейчас крайне ограничен — у них нет права на ношение и применение оружия. Он предложил устранить этот пробел на законодательном уровне.