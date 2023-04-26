Солдат ВСУ заявил, что не понимает причины конфликта на Украине, и заплакал
Солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью
Киев, 26 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Один из военнослужащих ВСУ в интервью британской газете The Telegraph 26 апреля заявил, что не понимает причины военного конфликта на Украине, и, рассказав о ситуации на передовой, заплакал.
Отмечается, что военнослужащий занимается вывозом раненых и погибших бойцов ВСУ с передовой. Он оказался отвечать на вопрос, что было самым страшным из увиденного им на фронте, отметив, что понять это может только тот, кто сам бывал в таких местах.
«Молодые пацаны погибают. Они жизни не знали. Мне тяжело это видеть. Бывает, плачу украдкой. Я не понимаю, ради чего этот конфликт», — сказал военнослужащий, не сдержав слёз.
25 апреля Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, заявил, что если боевые действия на территории Украины продлятся ещё несколько месяцев, то потери ВСУ будут сопоставимы с населением Житомира или Чернигова, то есть достигнут 260-280 тысяч человек.
Власти Украины официально не сообщают о числе погибших военнослужащих ВСУ. Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что эта цифра меньше, чем число жертв землетрясения в Турции (50 тысяч человек). Западные и российские эксперты указывали, что этот показатель занижен по крайней мере вдвое. По словам российских военнослужащих, ВСУ зачастую даже не забирают тела погибших с поля боя.