Премьер Мишустин заявил, что российская экономика уверенно восстанавливается

Москва, , 13:03 — REGNUM Российская экономика уверенно восстанавливается, демонстрируя устойчивость и гибкость, которые позволяют быстро адаптироваться к изменениям, заявил 26 апреля в своём докладе на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» глава российского правительства Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос вопрос студента РАНХиГС Матвея Шалункова о преодолении санкций и их негативного эффекта, он также отметил, что особое внимание внимание уделяется ключевым отраслям, которые еще не восстановили все хозяйственные и логистические цепочки после введения санкций и ограничительных мер Запада. Предваряя свой рассказ о том, с какими вызовами столкнулась Россия, как отвечает на них и как перестраивает систему управления, Михаил Мишустин отметил, что просветительский марафон «Знание. Первые», организованный российским обществом «Знание», реализует множество востребованных проектов, привлекает талантливых и целеустремленных молодых людей, помогая им расширить кругозор.

В долгосрочной перспективе стратегическую конкуренцию выиграют государства и интеграционные объединения, которые опираются на собственные возможности и ресурсы, считает Мишустин. События, которые невозможно предугадать, он образно назвал «чёрными лебедями», приведя в пример пандемию коронавируса. По словам Мишустина, распространение коронавируса в мире ускорило разрыв транспортно-логистических цепочек, став испытанием для бизнеса и государств. Сложившаяся ситуация комплексно повлияла на экономические показатели: цены на продовольствие, топливо и другие товары, обострила проблему доступности ресурсов, пояснил премьер-министр.

Изобретая и внедряя новые технологии благодаря новым знаниям, люди начинали более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Так, сейчас наиболее развитые государства занимаются построением нейронных сетей и обучением искусственного интеллекта (ИИ), — пояснил российский премьер-министр.

При этом глава российского правительства считает очень важным сохранение памяти народов России и её соседей в то время, как в Европе уничтожают памятники советским воинам и учат детей по искажающим события учебникам истории.

«Вот такая политика «отмены» России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, свою историю, не могли извлекать уроки из прошлого», — подчеркнул глава правительства. Из активно продвигаемых Россией гуманитарных ценностей глава правительства назвал: строительство русских школ за рубежом, выделение квоты на обучение иностранных студентов в российских вузах, гастроли театральных и творческих коллективов за рубежом, международные соревнования.

Отдельно Михаил Мишустин отметил, что Россия является одной из немногих стран мира, которая обладает собственными цифровыми платформами. Они применяются во всех сферах и обеспечивают прогресс: на производстве, на транспорте, в медицине, в образовании, в государственном управлении. По словам Михаила Мишустина, основанные на ИИ математические модели позволяют с высокой точностью прогнозировать события, находить наиболее эффективные решения, оказывать широкий спектр услуг гражданам и бизнесу.

По мнению Михаила Мишустина, не меньше, чем цифровизация, на формирование будущего влияет изменение климата. Одним из способов замедлить эти процессы является отказ от ископаемых источников энергии на основе углеводородов. Далее Мишустин перечислил проблемы, возникшие из-за желания стран Запада ускоренно перейти на альтернативные источники: снижение инвестиций в добычу углеводородов и, как следствие, рост цен; создание невыгодных условий для развивающихся стран, навязывание необходимости генерировать дорогую возобновляемую энергию.

Основной функцией государства, направленной на обеспечение благополучия граждан, глава российского правительства назвал обеспечение достойной жизни граждан. По его словам, для ее реализации необходимо: видеть межотраслевые, межрегиональные балансы; понимать, как средства распределятся между отраслями и регионами; насколько могут вырасти цены и объемы государственных услуг; к каким социально-экономическим результатам приведут расходы.

Говоря об оперативности принятия решений в госуправлении, Михаил Мишустин процитировал Томаса Фридмана: «Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Не важно, кто ты, газель или лев, — когда встает солнце, нужно сразу бежать».

Рассказывая о новых подходах в госуправлении на основе достоверных данных, Михаил Мишустин отметил проектный подход, позволяющий эффективно распределять и использовать ресурсы, а также оперативно реагировать на все изменения. В пример он привел 42 инициативы правительства, которые поддержал президент России Владимир Путин. Переход от накопления данных к их реальному применению — новый тренд в госуправлении. Появляется возможность в режиме реального времени отслеживать инфляцию, объем товаров в экономике и исходя из этого отрабатывать отдельные изменения рынка.

В заключительной части свой лекции Михаил Мишустин пожелал молодым участникам марафона успеха и веры в себя. Руководитель проекта «Надо поговорить!» Елизавета Кочеткова спросила главу правительства о ценностях, на которые он опирается в работе и жизни. «Для меня самая большая ценность — это возможность работать на благо своей страны и на наших людей. Я искренне горжусь, что живу в России», — ответил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, также Михаил Мишустин, выступая перед участниками марафона «Знание», заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным новую модель государственного управления, и подчеркнул, что введённые против Москвы санкции — не временное явление. Вместе с тем, по оценке премьер-министра, экономика России уверенно восстанавливается, даже международные организации предсказывают ей позитивную динамику.