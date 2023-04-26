Москва, , 12:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили важность соблюдения договорённостей лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Об этом 26 апреля сообщили в Кремле.

Никол Пашинян, Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее российский лидер провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе с акцентом на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

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