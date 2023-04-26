Москва, 26 апреля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Следственный комитет России займётся расследованием преступлений французских наёмников на Украине. Есть фотографии, на которых они расстреливают в упор попавших в плен российских военнослужащих, сообщили 26 апреля в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении в Telegram-канале СКР.

Французские граждане, о которых идёт речь, воевали в составе националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 92-й бригады ВСУ. Один из них опубликовал снимки с казнью троих российских пленных.

Как сообщало ИА REGNUM, воевавших на стороне Украины неонацистов Гийома Андреони и Алана Винерона ранее задержали во Франции за наёмничество и незаконный провоз оружия. Вероятно, они причастны к расправам над безоружными пленными. Фотографии с убитыми бойцами Винерон размещал в соцсетях. Оба наёмника открыто восхищались Гитлером и дивизией СС «Карл Великий».