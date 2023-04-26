У Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка Луэтта Айсли

Вашингтон, , 12:40 — REGNUM У американского актёра Брюса Уиллиса и его бывшей супруги Деми Мур родилась внучка. О пополнении в семье рассказала молодая мать — старшая дочь знаменитостей Румер.

Брюс Уиллис и его дочь Румер Уиллис © face to face/Global Look Press

«Ты настоящее чудо. И больше, чем мы мечтали», — написала Румер на своей странице в социальной сети.

Известно, что новорожденную назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис. Отец малыша — Дерек Ричард Томас из группы Vista Kicks.

Деми Мур и Брюс Уиллис связали себя узами брака в 1987 году и развелись через 13 лет. У пары трое общих детей: Румер, Скаут и Таллулу. В настоящее время Уиллис состоит в браке с британской моделью Эмме Хеминг. У них тоже есть общие дочери — Мейбл Рей и Эвелин Пенн.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что у американского актера боевиков 67-летнего Брюса Уиллиса прогрессирует болезнь, связанная с возрастными изменениями мозга, — афазия. Семья в опубликованном заявлении призналась, что у Брюса Уиллиса есть нарушения речи, но он бодр и даже иногда снимает видео для соцсетей.

В марте в день рождения актёра 19 марта его жена Эмма Хеминг рассказала, что обессилела из-за борьбы с его деменцией. Болезнь продолжает прогрессировать.